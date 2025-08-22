إعلان

إيران تكشف شروط عودتها للتفاوض مع الولايات المتحدة

07:40 م الجمعة 22 أغسطس 2025

علي لاريجاني

وكالات

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، شروط عودة طهران للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو إجراء مفاوضات حقيقية لا تكون ذريعة لشن الحرب.

وقال علي لاريجاني، خلال تصريحات إعلامية، اليوم، أن إيران تعيش حالة حرب مع وقف مؤقت لإطلاق النار وعلينا منع تجدد العدوان، مؤكدًا أنه رغم الضغوط التي تتعرض لها طهران لن تستسلم ولا يمكن إخضاعها بالحرب.

وأكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، أن طهران ستواصل مساعدة حزب الله اللبناني كما في السابق، لأننا في حاجة إلى دعمه كحاجته لنا.

علي لاريجاني المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شروط عودة طهران للتفاوض مع أمريكا مساعدة إيران حزب الله اللبناني
