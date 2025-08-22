الكويت تدين استهداف شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

الكويت- (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت الشديدة لاستهداف شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان في انتهاك مرفوض وصارخ للقوانين والأعراف الدولية وللجهود الإنسانية.

‏وذكرت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة، أن دولة الكويت تستنكر مثل هذه الأعمال الإجرامية، مجددة دعوتها إلى ضرورة الالتزام بما ورد في إعلان جدة الصادر في 11 مايو 2023 ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

كما تشدد على دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان والحفاظ على وحدة أرضه وسلامة شعبه.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الخميس، إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف قافلة لها أدى إلى اشتعال النيران في جميع الشاحنات الست عشرة التي كانت تحمل طعامًا إلى منطقة شمال دارفور السودانية المصابة بمجاعة ودمر جميع المركبات.