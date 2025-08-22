إعلان

منظمات أممية: المجاعة تتفشى في قطاع غزة

12:21 م الجمعة 22 أغسطس 2025

المجاعة تتفشى في قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة عن تفشي المجاعة في محافظة غزة، في تطور غير مسبوق بالمنطقة، محذّرة من كارثة إنسانية متصاعدة.

وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعيشون ظروفًا تتسم بـ"الجوع والعوز والموت"، مشيرًا إلى أن عدد من يعانون من نقص الغذاء في القطاع تضاعف ثلاث مرات خلال الأشهر الماضية. ودعت المنظمة إلى "وقف المجاعة في قطاع غزة بأي ثمن".

من جهتها، كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 55 ألف امرأة حامل ومرضع في القطاع بحاجة ماسة إلى تغذية إضافية، محذّرة من أن انتشار المجاعة في غزة يمثل "المرة الأولى التي يتم رصدها في منطقة الشرق الأوسط".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة غزة قطاع غزة منظمة الصحة العالمية مجاعة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان