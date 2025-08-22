منظمات أممية: المجاعة تتفشى في قطاع غزة

وكالات

أعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة عن تفشي المجاعة في محافظة غزة، في تطور غير مسبوق بالمنطقة، محذّرة من كارثة إنسانية متصاعدة.

وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعيشون ظروفًا تتسم بـ"الجوع والعوز والموت"، مشيرًا إلى أن عدد من يعانون من نقص الغذاء في القطاع تضاعف ثلاث مرات خلال الأشهر الماضية. ودعت المنظمة إلى "وقف المجاعة في قطاع غزة بأي ثمن".

من جهتها، كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 55 ألف امرأة حامل ومرضع في القطاع بحاجة ماسة إلى تغذية إضافية، محذّرة من أن انتشار المجاعة في غزة يمثل "المرة الأولى التي يتم رصدها في منطقة الشرق الأوسط".