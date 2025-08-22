لندن تستدعي سفيرة إسرائيل بشأن خطة الاستيطان بالضفة الغربية

لندن- (د ب أ)

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي بشأن موافقة تل أبيب على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار إسرائيل بالمضي قدما في مشروع الاستيطان "إي 1" شرق القدس، والذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية فعليا إلى قسمين/ بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وفي بيان مشترك يوم الخميس، دعا وزراء خارجية المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، و20 دولة أخرى تل أبيب إلى التراجع عن القرار، قائلين إنه لن يجلب "أي فوائد للشعب الإسرائيلي" و"يخاطر بتقويض الأمن ويؤجج المزيد من العنف وعدم الاستقرار".

وأضافوا:"لا تزال حكومة إسرائيل لديها فرصة للتوقف عن المضي قدما في خطة إي 1. نحن نشجعهم على التراجع عن هذه الخطة بشكل عاجل".

وكان مشروع الاستيطان إي 1 قيد النظر من قبل إسرائيل لمدة عقدين على الأقل، ولكن تم منعه سابقا بضغط من الولايات المتحدة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي كانت المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات عليه، إن القرار "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية، لأنه لا يوجد شيء للاعتراف به ولا يوجد أحد للاعتراف به".

كما دعت المملكة المتحدة إسرائيل إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب لتكثيف العمليات العسكرية في القطاع.

وفي بيان إلى جانب 25 عضوا آخر في "ائتلاف حرية الإعلام"، حثت المملكة المتحدة إسرائيل على "السماح بوصول فوري للصحافة الأجنبية المستقلة وتوفير الحماية للصحفيين العاملين في غزة".

وقال الائتلاف: "يلعب الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام دورا أساسيا في تسليط الضوء على الواقع المدمر للحرب. الوصول إلى مناطق النزاع أمر حيوي للقيام بهذا الدور بفعالية".

وتابع البيان :"نحن نعارض جميع المحاولات لتقييد حرية الصحافة ومنع دخول الصحفيين خلال النزاعات".

وأضاف البيان: "كما ندين بشدة جميع أعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وخاصة العدد الكبير للغاية من الوفيات والاعتقالات والاحتجازات".