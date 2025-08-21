بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل على خلفية خطة E1 الاستيطانية

وكالات

استدعت بريطانيا السفيرة الإسرائيلية في لندن، يوم الخميس، عقب موافقة إسرائيل على خطة استيطانية أثارت إدانات واسعة، إذ من شأنها قطع أوصال الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقالت بريطانيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، إن الخطة تمثل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي، وستقوض فكرة حل الدولتين.

وفي بيان مشترك، أدانت 22 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا، قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة "إي 1" التي تهدف إلى ربط القدس الغربية بالمستوطنات الإسرائيلية شرقها، ما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويقسم الضفة الغربية إلى مناطق متفرقة ومعزولة.

وأكدت الدول الموقعة على البيان رفضها المطلق لهذه الخطط الاستيطانية غير القانونية، معتبرةً أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار رقم 2334 الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي.

وحذرت الدول من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا وفرض واقع جديد ينهي حل الدولتين ويفضي إلى تصعيد التوترات في المنطقة. وشدد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، خصوصًا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات فاعلة تلزم إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات والالتزام بالقانون الدولي.

كما جدد البيان الدعوة لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع توفير الحماية اللازمة من الاعتداءات والاستيطان والتهجير.