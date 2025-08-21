نتنياهو: نحن على وشك إنهاء الحرب في غزة

وكالات

قالت قناة "سكاي نيوز أستراليا" نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه على وشك إنهاء الحرب في غزة.

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة، مؤكدا أن الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها وأطلقت سراح الأسرى المتبقين.

وأشار نتنياهو، إلى أن هدف حكومته إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع سلاح حماس، مؤكدا أن القضاء على المعقل الأخير لحماس أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم، وفق ادعائه.

وأوضح نتنياهو، أن "هدفي ليس احتلال غزة بل إعطاؤها وإسرائيل مستقبلا مختلفا وأعتقد أننا قريبون من تحقيق ذلك"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم بشكل كامل هدفه العسكري للسيطرة على مدينة غزة من أجل القضاء على حماس.

