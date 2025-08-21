لافروف: ندعم ضمانات أمنية لأوكرانيا وفق اتفاقات اسطنبول 2022

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن موقف أوكرانيا يشير إلى رغبتها في نسف جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأزمة.

وأشار لافروف، إلى تحقيق تقدم كبير بالقمة الروسية الأمريكية في تحديد معايير تسوية النزاع بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا تتعاون بشكل نشط وملموس مع ترامب للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا.

وأوضح لافروف، أن موسكو تدعم مبدأ الضمانات الأمنية وفق اتفاقات اسطنبول 2022، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات الأخرى ميؤوس منها.

وأكد وزير الخارجية الروسي، على أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على المجر لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفت زيلينسكي، إلى أنه لا يمكن للصين أن تكون ضامنة لأمن أوكرانيا، مؤكدا أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممكن بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية وأن المحادثات قد تعقد في سويسرا أو النمسا أو تركيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن روسيا تعزز قواتها على خط المواجهة الجنوبي.

اقرأ أيضا:

السلام المهدور.. وثيقة تكشف أسرار مفاوضات روسية أوكرانية لإنهاء الحرب