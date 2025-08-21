إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو لدعم صفقة غزة

08:18 ص الخميس 21 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو وبيني جانتس

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس يدرس الانضمام مجددا إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل تعزيز الأصوات المؤيدة لإبرام صفقة رهائن محتملة ووقف حرب غزة.

وبحسب التقرير، فإن خطوة جانتس تهدف إلى توفير شبكة أمان لإبرام صفقة مع حركة حماس، في حال انسحب وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما من اليمين المتشدد، من الائتلاف الحكومي، بسبب معارضتهما الشديدة لأي صفقة تبادل.

ونقل التقرير عن ألون شوستر عضو الكنيست عن الحزب قوله: "لا توجد حاليا أي اتصالات بشأن الانضمام إلى الحكومة، لكن إذا فهمنا أن ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن فهذا ما سنفعله. ماذا تتوقعون؟ أن نترك الرهائن يموتون؟".

وأوضحت الهيئة، أن جانتس يجري مشاورات داخلية بشأن عودته إلى الحكومة، معتبرا أن الأمر قد يكون ضروريا لتنفيذ صفقة مطروحة على الطاولة.

كانت المعارضة الإسرائيلية، التي يعد جانتس أحد أبرز وجوهها، قد تعهدت سابقا بتقديم الدعم السياسي للائتلاف الحاكم في حال المضي بالصفقة، وفقا لسكاي نيوز.

وأشارت هيئة البث إلى أن نتنياهو لم يحسم بعد موقفه من المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء هذا الأسبوع، بينما يستمر الجدل داخل الحكومة حول المضي في الصفقة أو رفضها، علما أن حماس أعلنت قبولها.

