الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة



وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أعلنت إسرائيل عن الخطوات الأولى لعملية للسيطرة على مدينة غزة.

وقال جوتيريش في اليابان، حيث يحضر مؤتمرا حول التنمية الإفريقية: "من الضروري التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين" لتجنب الموت والدمار الناتجين عن أي عملية عسكرية تستهدف مدينة غزة.

ودعا إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع بناء مستوطنة "غير قانونية" في الضفة الغربية، مؤكدا أن بناء المستوطنات بجميع أشكاله انتهاك للقانون الدولي.

وأقرّ وزير الجيش الإسرائيلي الأربعاء خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لتنفيذها، في خضم انتظار ردّ إسرائيلي رسمي على مقترح الهدنة المطروحة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 22 شهرا.

كانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أقرّت مطلع أغسطس خطة للسيطرة على مدينة غزة، وتوسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية، إنّ الوزير يسرائيل كاتس أقرّ خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، ووافق على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة، ويقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي.

كما وافق وزير الجيش الإسرائيلي على التحضيرات لإجلاء السكان من مدينة غزة.

وسارعت حماس إلى التنديد بالخطوة الإسرائيلية ورأت فيها استهتارا بالجهود التي تبذلها وساطات عربية ودولية لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني، وفقا للغد.