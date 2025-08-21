

وكالات

اعتقد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أنه لا يمكن لأحد أن يقول على وجه اليقين كيف ستكون نتيجة النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى تقدم غير مسبوق في المفاوضات خلال الأشهر الأخيرة.

قال فانس: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخبرني بهذا باستمرار، لا يمكنك أبدا أن تقول على وجه اليقين كيف ستكون نتيجة هذا الوضع، لكن الروس الآن يتحدثون مع الأوكرانيين، إنهم يناقشون تفاصيل ما تحتاجه كل الأطراف لوقف القتال والقتل".

وشدد على أنه على الرغم من عدم اليقين، فإن التقدم واضح، مضيفا: "لقد حققنا تقدما أكبر في 3 أشهر مما حققته البلاد في 3 سنوات لإنهاء هذا النزاع، وأعتقد أن هذا حصل لأنك تحتاج أحياناً فقط إلى رئيس يلتقط الهاتف ويتصل بشخص ما".

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، أن النزاع في أوكرانيا قد غير اقتصاد أوروبا وجزء كبير من آسيا بشكل كامل، ملقيا باللوم على إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فيما يحدث.

وقال فانس: "لقد غير النزاع اقتصاد أوروبا ومعظم آسيا بشكل كامل، نحن فقط بحاجة إلى العودة إلى السلام"، واصفا ما يحدث بـ"حرب جو بايدن".

كما استشهد فانس بكلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي قال فيها إنه لو كان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب رئيسا للدولة الأمريكية في عام 2022، لما بدأ هذا الصراع أبدا، مضيفا: "الآن يكرس الرئيس ترامب الكثير من الوقت والجهد لوقف حرب جو بايدن".