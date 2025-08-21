

وكالات

قال "جيه.دي فانس" نائب الرئيس الأمريكي، إن على الدول الأوروبية أن تتحمل الجزء الأكبر من عبء الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأضاف: "أعتقد أننا يجب ألا نتحمل العبء هنا، أعتقد أننا يجب أن نساعد إذا كان ذلك ضروريا لوقف الحرب وإراقة الدماء، لكنني أعتقد أننا يتعين أن نتوقع، والرئيس بالتأكيد يتوقع، أن تضطلع أوروبا بالدور القيادي".

وتابع: "بغض النظر عن الشكل الذي سيتخذه هذا الأمر، سيتعين على الأوروبيين تحمل الجزء الأكبر من العبء".

وأضاف أن أوكرانيا تريد ضمان وحدة أراضيها على المدى البعيد وأنها لن تتعرض للغزو الروسي مجددا، وفقا للغد.

وقال: إن الروس يرغبون في السيطرة على أجزاء معينة من أوكرانيا معظمها تحت الاحتلال وبعضها ليس كذلك.

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، إن العمل جار على المكون العسكري للضمانات الأمنية لأوكرانيا في إطار تسوية للحرب مع روسيا.

وكتب يرماك باللغة الإنجليزية على منصة إكس بعد اجتماع لمستشاري الأمن القومي من دول غربية وحلف شمال الأطلسي: "بدأت فرقنا، والجيش قبل الجميع، العمل الفعال على المكون العسكري للضمانات الأمنية".

وذكر يرماك، أن أوكرانيا تعمل أيضا على وضع خطة مع حلفائها بشأن كيفية المضي قدما في حال استمر الجانب الروسي في إطالة أمد الحرب وتعطيل الاتفاقات بشأن الصيغ الثنائية والثلاثية لاجتماعات القادة.

وكان مسؤول غربي قال في وقت سابق، إن مجموعة صغيرة من القادة العسكريين تواصل المناقشات في واشنطن لوضع خيارات لضمانات أمنية لأوكرانيا بعد اختتام اجتماع أشمل عبر الإنترنت.