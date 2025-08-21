بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو

وكالات

رحل القاضي الأمريكي فرانك كابريو، المعروف بلقب "القاضي الرحيم"، عن عمر يناهز 88 عاما، مساء الأربعاء، بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان البنكرياس.

وأفاد بيان نُشر عبر حساب يحمل اسمه أن كابريو فارق الحياة بسلام، تاركا إرثا إنسانيا بعد صموده الطويل أمام المرض.

وقبل أيام من وفاته، كان كابريو قد وجه رسالة عاطفية إلى متابعيه، طالبا منهم الدعاء له بعد تدهور حالته الصحية واضطراره للعودة إلى المستشفى.

وكان القاضي قد أعلن في يناير الماضي اعتزاله العمل القضائي بعد مسيرة امتدت لأربعة عقود قضاها في خدمة العدالة.

اشتهر كابريو بأسلوبه الإنساني في إصدار الأحكام، حيث كان يتعامل مع المتهمين برحمة وتفهم، مما جعل جلساته القضائية تحظى بانتشار واسع عالميًا، وكسبته محبة الجماهير ولقب "القاضي الرحيم".