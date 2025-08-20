إعلام عبري: الرد الإسرائيلي على صفقة الأسرى يُصاغ تحت تعتيم كبير

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، الأربعاء، إن الرد الإسرائيلي على مقترح صفقة الأسرى ووقف النار بغزة تجري صياغته تحت تعتيم كبير.

وأشار مصدر إسرائيلي، إلى أن الأيام الماضية شهدت محادثات مع الوسطاء من أجل بلورة الموقف الإسرائيلي من مقترح الصفقة.

وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصادر، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يطلع حتى الوزراء الكبار هذه المرة على ما يجري خلف الكواليس بشأن المفاوضات.

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، الأربعاء، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى اليوم مسؤولين قطريين كبارا في باريس.

وأشارت المصادر، إلى أن لقاء ديرمر بالمسؤولين القطريين ناقش صفقة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وأوضح مصدران إسرائيليان، أن ديرمر أكد للقطريين أن شرط الصفقة هو إطلاق سراح جميع الأسرى.

وذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، أن إسرائيل تدرس عرض حركة حماس لكنها لا تنوي إرسال فريق تفاوض في الأيام المقبلة، موضحة أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات غدا في مقر القيادة الجنوبية مع رئيس الأركان ووزراء.