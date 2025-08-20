مالي: مقتل أكثر من 149 جنديًا بهجمات لتنظيم القاعدة

وكالات

أعلن الجيش المالي، مقتل أكثر من 149 جنديا على يد جماعة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعرضت مواقع القوات المسلحة المالية في "فارابوكو وبيريكي ويري"، مساء أمس الثلاثاء، لهجمات متزامنة ومنظمة على يد الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة.

وخلال بيان رسمي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، قال إن الهجمات وقعت حوالي الساعة 5:20 صباحًا في منطقة سيجو الوسطى.