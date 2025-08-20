"منظومة استخباراتية ".. حماس تحذر من التعامل مع "غزة الإنسانية"

وكالات

حذرت وزارة الداخلية في قطاع غزة التابعة لحركة حماس، المواطنين من تقديم أية بيانات شخصية أو معلومات أو صور تطلبها المؤسسة الأمريكية الخاصة بالإغاثة (غزة الإنسانية).

ودعت الداخلية في بيان لها اليوم، المواطنين لعدم الاستجابة لأي طلبات من هذا القبيل تحت ذريعة تقديم المساعدات، فيما ما يسمى بـ"النظام الجديد" الذي أطلقته المؤسسة الأمريكية، والذي يهدف لإحلال منظومة أمنية استخبارية.

وأكدت الوزارة، أن هذه المؤسسة تمارس دورا أمنيا واستخباريا تحت غطاء العمل الإنساني وتقديم المساعدات، وتعمل على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية.

وجددت الداخلية في غزة، دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط من أجل تحجيم دور المؤسسة "المشبوهة سيئة السمعة"، فضلا عن إعادة تمكين المنظامت الأممية من القيام بدورها وتقديم خدماتها الإنسانية في القطاع.