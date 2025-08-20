وكالات

ثمن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، المواقف الروسية بشأن الوضع اللاإنساني في غزة، مؤكدًا على ضرورة تجاوب إسرائيل مع مساعي الهدنة لإنهاء الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وأكد الصفدي، خلال المؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود مشروعا لتدمير منطقة الشرق الأوسط من خلال الإبادة في قطاع غزة والتمدد في الضفة الغربية.

وأشار وزير الخارجية الأردني، إلى أن إسرائيل تزيد من تأزيم الأوضاع في سوريا ولبنان، وعلى العالم أن يتحرك فورا لوقف ما تقوم به إسرائيل والذي لن يؤدي إلا لمزيد من الدمار والصراع في المنطقة.