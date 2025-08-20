ألمانيا تدعو إلى وقف إطلاق نار سريع في غزة

وكالات

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية إلى الموافقة سريعا على وقف إطلاق النار لضمان إطلاق سراح الأسرى.

وقال فاديفول خلال اجتماع مع نظيره الإندونيسي سوجيونو في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: "هناك الآن فرصة سانحة للغاية لحل النزاع"، مضيفا أن العديد من الدول المجاورة ساهمت في ذلك.

وقال فاديفول: "سيكون من مصلحتنا جميعا تسوية هذا الصراع المروع من خلال عملية سلمية"، موضحا أن الهدف للجميع هو حل الدولتين عن طريق التفاوض.

ويقصد بحل الدولتين إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجانب إسرائيل. ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - شأنه شأن حماس - حل الدولتين.

وقال فاديفول إن ألمانيا تعلم أن إندونيسيا - بصفتها الدولة ذات أكبر عدد من المسلمين في العالم - تهتم بشكل خاص بمصير الفلسطينيين الذين يعانون هناك، مضيفا أن ألمانيا - بصفتها صديقا وشريكا مميزا - لديها أيضا مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل وتدعم حربها ضد حماس. وذكر فاديفول أن الحكومة الألمانية ترى أن معاناة أهالي قطاع غزة لا تُطاق، وتدعو إسرائيل بإلحاح إلى اتخاذ المزيد من التدابير هناك لتخفيف هذه المعاناة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تدرس الحكومة الإسرائيلية اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار، والذي أعلنت حماس موافقتها عليه مؤخرا.