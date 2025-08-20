الخارجية الفلسطينية تستنكر هجوم نتنياهو على فرنسا وأستراليا

وكالات

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء أستراليا.



وأعربت الوزارة، في بيان، عن رفضها ربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمعاداة السامية، معتبرة أن التدخل في الشئون الداخلية للدولتين غير مبرر ومعادٍ للسلام وللإجماع الدولي على مبدأ حل الدولتين.



وقالت: "أسطوانة الخلط بين انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه أو تأييد حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وبين معاداة السامية أو كراهية اليهود باتت مشروخة ومكشوفة ولا تنطلي على أحد".



ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة لمواجهة هذا "الصَّلَف الإسرائيلي المعادي للسلام والحلول السياسية للصراع".



وطالبت الخارجية الفلسطينية بسرعة الاعتراف الدولي الجماعي أو الفردي بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين ودفاعًا عن القانون الدولي ومصداقية الشرعية الدولية ومؤسساتها.



وجاء ذلك تعليقًا على الرسالة التي وجهها نتنياهو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، التي زعم فيها أن الاعتراف بدولة فلسطين تؤجج "نار معاداة السامية"، وفقًا للقناة "i24 news" العبرية.



كما اتهم نتنياهو نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأنه "تخلى عن اليهود" ونعته بـ"السياسي الضعيف"، في منشور على منصة X مساء الثلاثاء بالتوقيت الأسترالي، وذلك بعد ساعات من دعوة جماعات يهودية محلية إلى التهدئة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وكانت الحكومة الأسترالية قد ألغت تأشيرة عضو الكنيست اليميني المتطرف سمحا روثمان. وبررت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية القرار بأن وجود روثمان يشكل "مخاطرة غير مقبولة" قد تؤدي إلى "تصريحات تحريضية تعزز الانقسامات".