رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: احتلال مدينة غزة فخ مميت

11:20 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

إيهود باراك

وكالات

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، احتلال مدينة غزة بأنه "فخ مميت"، معتبرًا أن ذلك سيخدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويمنحها نصرًا سياسيًا.


وأضاف باراك، أن احتلال غزة يعني أن إسرائيل لن تستعيد الأسرى المحتجزين لدى حماس في القطاع، بل سيُقتلون خلال العملية.


وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم، بأنه من المتوقع الانتهاء من خطة الهجوم على مدينة غزة في الأيام المقبلة بعد أن أقرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية.


وجاء ذلك عقب تصديق وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمس، على خطة الهجوم على مدينة غزة والتي سيطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية"، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.

إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق احتلال غزة حركة حماس
