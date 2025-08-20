نورث كارولينا - (د ب أ)

يسعى الأفراد من فلوريدا إلى نيو إنجلاند، للاحتفال بأواخر أيام الصيف على طول الساحل، وهو ما قوبل بإطلاق تحذيرات من التيارات الجارفة، وإغلاق للشواطئ، وفي بعض الحالات من ارتفاع الأمواج، مع اقتراب إعصار إيرين ببطء، اليوم الأربعاء.

وفي حين لا يزال خبراء الأرصاد الجوية واثقين من أن مركز العاصفة الهائلة سيظل بعيدا عن الساحل، من المتوقع أن تجلب أطرافها الخارجية رياحا قوية وأمواجا عالية وتيارات جارفة تهدد الحياة حتى بعد غد الجمعة، ولكن قد تصل أعلى الأمواج بطول الساحل الشرقي، اليوم الأربعاء.

وأغلقت نيويورك سيتي شواطئها أمام السباحة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، كما أمرت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، ثلاثة شواطئ تابعة للولاية في جزيرة لونج آيلاند، بحظر السباحة حتى الغد الخميس.

وفي الوقت نفسه، سيتم إغلاق العديد من شواطئ نيوجيرسي بصورة مؤقتة، بينما منعت بعض البلدات في ولاية ديلاوير الوصول إلى المحيط.