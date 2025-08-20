

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة تعتزم ترحيل المهاجرين إلى هندوراس وأوغندا إلى بلادهم، بعد أن تلقت موافقة من كامبالا وتيجوسيجالبا.

قالت قناة "سي بي إس" نقلا عن وثائق حكومية داخلية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسعت حملتها لإقناع دول العالم بدعم حملتها ضد الهجرة غير الشرعية من خلال قبول ترحيل المهاجرين، وفقا لروسيا اليوم.

وتشير الوثائق إلى أن أوغندا وافقت مؤخرا على قبول المرّحلين من الولايات المتحدة شريطة ألا يكون لديهم سوابق جنائية.

وأضافت أن حكومة هندوراس وافقت أيضا على استقبال المرّحلين الناطقين بالإسبانية ومن أمريكا اللاتينية، بما فيهم العائلات المسافرة مع أطفال، وذلك بعدد صغير نسبيا من عمليات الترحيل بضع مئات فقط على مدى عامين لكن الوثائق تشير إلى أنها قد تقرر قبول المزيد.

يذكر أن الحكومة الرواندية أعلنت، مطلع شهر أغسطس الجاري، أن واشنطن وكيجالي اتفقتا على استقبال البلد الإفريقي نحو 250 مهاجرا مرحلين من الولايات المتحدة، في ظل تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسات الهجرة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، بأن إدارة ترامب كانت تتفاوض مع دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، لقبول مهاجرين مُرحلين من الولايات المتحدة.

وفي يوم تنصيبه، 20 يناير الماضي، وعد ترامب في أول خطاب رئاسي له بمنع المهاجرين غير الشرعيين على الفور من دخول الولايات المتحدة وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين.

كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.