ترامب: إيران كانت ستطور سلاحا نوويا خلال أسابيع لولا الضربات الأمريكية



وكالات

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران كانت ستتمكن من تطوير سلاح نووي خلال 4 أسابيع فقط، لولا الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على منشآتها النووية في يونيو الماضي.

وقال ترامب: "أعتقد أنهم كانوا سيحصلون على السلاح النووي خلال 4 أسابيع، وكانوا سيستخدمونه"، في إشارة إلى ما اعتبره تهديدا خطيرا من جانب طهران.

كما وصف ترامب نفسه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهما "أبطال حرب"، قائلا: "هو بطل حرب لأننا نعمل معا، أعتقد أنني أيضا كذلك، فأنا من أرسل تلك الطائرات لقصف المنشآت النووية الإيرانية، لكن لا أحد يعترف بذلك".

يذكر أن ما يعرف بنزاع الـ 12 يوما بين إسرائيل وإيران، كان قد اندلع فجر يوم الجمعة 13 يونيو 2025، وتمثّل في أكبر مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين.

وبدأت إسرائيل بضربات جوية على مواقع إيرانية واغتيال قياديين عسكرين وعلماء نوويين، فردت طهران بهجمات صاروخية ومسيّرة واسعة النطاق على الأراضي الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.