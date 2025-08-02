

تل أبيب- (د ب أ)

التقى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بعائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة اليوم السبت في تل أبيب، وقال لهم إن الولايات المتحدة ستعيد أحباءهم للوطن وتضمن محاسبة حركة حماس.

وأخبر ويتكوف عائلات الأسرى وفقا لبيان: "سنعيد أبناءكم للوطن ونحاسب حماس على أي عمل سيئ قاموا به. وسنتخذ الإجراء الصحيح بالنسبة لسكان غزة".

وأضاف: "نعلم من منهم على قيد الحياة، وسيتم إلقاء اللائمة على طرف إذا لم يخرجوا أحياء. إن الولايات المتحدة تؤيد هذا البيان".

وزاد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في انتهاء الحرب قريبا.

ومضى بالقول :"إن لدينا خطة لإنهاء الحرب واستعادة الجميع إلى الوطن".

وأشار إلى أن الإفراج عن جميع الأسرى "مهمة مقدسة"، بالنسبة إلى الرئيس ترامب.

يذكر أن حماس وفصائل أخرى في قطاع غزة نشرت في الأيام القليلة الماضية مقاطع مصورة لأسيرين.

وحظرت العائلات نشر المقاطع المصورة، إلا أنه تم السماح بنشر صور ثابتة مرة.

وصدمت المقاطع التي يظهر فيها الأسيران وقد بدا عليهما الهزال العديد من الإسرائيليين.