مصرع 6 أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في تايلاند



بانكوك- (أ ش أ)

أعلنت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند، مصرع ستة أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة للعاصفة الاستوائية "ويفا" التي ضربت البلاد الشهر الماضي.

وأضافت الإدارة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها اليوم /السبت/ - أن أكثر من 230 ألف شخص في جميع أرجاء تايلاند تضرروا جراء هذه الفيضانات.. مشيرة إلى أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت 12 إقليما، معظمها في شمال ووسط البلاد.

وأشارت إلى أنها تراقب عن كثب الآثار التي خلفتها العاصفة "ويفا"، كما تقوم بالتنسيق مع الأقاليم المتضررة من أجل مساعدة المواطنين هناك.