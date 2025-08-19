سويسرا مستعدة لمنح بوتين "حصانة" لحضور محادثات السلام بشأن أوكرانيا

جنيف - (د ب أ)

أعلنت الحكومة السويسرية أن البلاد مستعدة لاستضافة محادثات تتعلق بالحرب في أوكرانيا يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس اليوم الثلاثاء إنه يمكن منح بوتين "حصانة مؤقتة".

واستخدمت الحكومة السويسرية هذا النهج سابقا بالتشاور مع المحكمة الجنائية الدولية، فقد ظهرت فالنتينا ماتفيينكو، حليفة مقربة من بوتين، في منتدى رفيع المستوى في جنيف في يوليو الماضي، على الرغم من خضوعها للعقوبات الغربية.

وفي الوقت الحالي، لا توجد خطط ملموسة لقمة تشمل بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومع ذلك، فإن الزخم لمثل هذه المحادثات يتزايد بعد لقاء زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن أمس الاثنين، وقد اقترح كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني جنيف كمكان محتمل.

وكانت آخر مرة يزور فيها بوتين جنيف في عام 2021 لحضور قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، قبل أشهر من شن الحرب على أوكرانيا.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية بوتين بأنه مسؤول عن اختطاف وترحيل الأطفال والقصر من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا إلى داخل روسيا، وقد أصدرت مذكرة توقيف ضده في مارس 2023.

وتشير موسكو إلى عمليات النقل القسري للأطفال على أنها "عمليات إخلاء".

وسافر بوتين إلى ألاسكا الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع ترامب، لكنه لم يكن معرضا لخطر الاعتقال لأن الولايات المتحدة ليست طرفا في المعاهدات التي تحكم المحكمة الجنائية الدولية.