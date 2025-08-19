الرياض - (د ب أ)

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الأسبوع المقبل، اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقرار دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.

كما سيناقش الاجتماع وفقا لمصدر من المنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل".

ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تصاعد الاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

ويهدف الاجتماع-وفقا للمصدر- إلى بحث آليات التحرك الإسلامي والدولي لوقف العدوان، وتنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الانتهاكات المتكررة لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و944 قتيلا و155 ألفاً و886 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصاً، بينهم 110 أطفال.







