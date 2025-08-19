الخارجية القطرية: لا نزال في انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة حماس

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شارك في مدينة العلمين أمس في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قطر ومصر تلقتا رد حركة حماس على المقترح المُقدم لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الوسطاء في انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة الحركة على المقترح.

وذكر أنه "لا مدى زمنيًا للرد ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى ردًا سريعًا وإيجابيًا"، مصرحًا أنه لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض "عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق".

وأكد الأنصاري، أن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقًا، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على اتصال مع المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، وهناك أجواء إيجابية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، عن أمل الوسطاء في التوصل إلى اتفاق و"إذا تم ذلك فيجب تطبيقه فورًا".

وشدد الأنصاري، على حرص قطر على وقف إطلاق النار بأي طريقة كانت وفي إطاره ندفع للوصول لاتفاق كامل، مضيفًا "هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن".