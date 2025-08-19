فيديو صادم.. إسرائيل تقصف طفلة فلسطينية أثناء تعبئتها المياه

وكالات

وثق مقطع فيديو مشاهد مؤثرة لاستهداف طفلة فلسطينية بصاروخ استطلاع إسرائيلي أثناء تعبئتها الماء في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد الطفلة وهي تتحرك قبل القصف، كما وثقت الصور استشهادها بصاروخ إسرائيلي استهدفها مباشرة.

يا رب رحمتك، انصرنا على أعدائنا، جرائم لا توصف، طفلة تبحث عن ماء شرب لأهلها هكذا تعاملوا معها. pic.twitter.com/gb5GCq4XiB — الدكتور احمد مطهر الشامي (@drahmedalshami) August 17, 2025

والطفلة التي استهدفها الاحتلال هي آمنة المفتي تبلغ من العمر 11 عاما، استهدفها الاحتلال بصاروخ استطلاع إسرائيلي، بينما كانت تعبئ قارورة ماء لعائلتها في منطقة جباليا شمالي القطاع.

وأثار الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة، إذ اعتبره ناشطون شهادة بالصوت والصورة على سياسة القتل المتعمد والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ 22 شهرا.