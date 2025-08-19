إعلان

فيديو صادم.. إسرائيل تقصف طفلة فلسطينية أثناء تعبئتها المياه

01:03 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

استهداف طفلة أثناء محاولتها الوصول إلى المياه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وثق مقطع فيديو مشاهد مؤثرة لاستهداف طفلة فلسطينية بصاروخ استطلاع إسرائيلي أثناء تعبئتها الماء في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد الطفلة وهي تتحرك قبل القصف، كما وثقت الصور استشهادها بصاروخ إسرائيلي استهدفها مباشرة.

والطفلة التي استهدفها الاحتلال هي آمنة المفتي تبلغ من العمر 11 عاما، استهدفها الاحتلال بصاروخ استطلاع إسرائيلي، بينما كانت تعبئ قارورة ماء لعائلتها في منطقة جباليا شمالي القطاع.

وأثار الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة، إذ اعتبره ناشطون شهادة بالصوت والصورة على سياسة القتل المتعمد والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ 22 شهرا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال يستهدف طفلة استهداف طفلة أثناء الوصول إلى المياه استهداف طفلة فلسطينية بصاروخ إسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك