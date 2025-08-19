إجراء أول عملية زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية في السعودية

الرياض- (د ب أ)

أجرى فريق طبي جراحي في مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود بالسعودية ، أول عملية من نوعها في المنطقة لزراعة قوقعة الأذن، باستخدام تقنية اليد الروبوتية "الزراعة الأوتوماتيكية"، في خطوة تُعدُّ نقلة متقدمة في مجال جراحة السمع.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، تُسهم هذه التقنية الحديثة في تمكين الجرّاحين من إدخال أقطاب غرسة القوقعة الزراعية بدقة متناهية وثبات عالٍ، مما يعزز من سلامة المرضى، ويدعم الحصول على أفضل النتائج السمعية.

وتتميز اليد الروبوتية بسهولة التحكم، واستقرار الأداء، والدقة العالية في تنفيذ الحركات الجراحية الدقيقة، مما يُحسّن من جودة الرعاية الجراحية المقدمة.

وطبقا للوكالة ، "يُعد مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن، من أبرز المراكز المرجعية المتقدمة في زراعة القوقعة على مستوى المملكة والمنطقة، بما يمتلكه من كفاءات طبية متعددة التخصصات، وتقنيات متطورة تضمن تقديم رعاية تخصصية متكاملة لمرضى ضعف السمع".