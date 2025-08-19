إعلان

باكستان.. زلزال بقوة 2 ,5 درجة يضرب إسلام آباد وروالبندي وبيشاور

09:56 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

زلزال- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إسلام آباد- (د ب أ)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر، ضرب إسلام آباد وروالبندي وبيشاور.

وأفادت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية بأنه مع تضرر أجزاء من إقليم خيبر بختونخوا، تشمل منطقة مانسيهرا، لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الزلزال وقع في الساعة 1020 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 190 كيلومترا، وأن مركزه يقع في منطقة هندو كوش الأفغانية.

جدير بالذكر أن زلزال اليوم يأتي في أعقاب زلزال آخر ضرب شمال باكستان في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، بقوة 5,5 درجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان زلزال إسلام آباد هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية مقياس ريختر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم