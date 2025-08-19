الأونروا: فقدنا 360 موظفًا في غزة خلال الحرب

وكالات

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أن الوكالة ملتزمة بمواصلة رسالتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لمعاناة لاجئي فلسطين، وحتى ينتهي ما وصفه بالصراع الممتد لعقود عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية.

ووجه لازاريني، خلال حسابه على منصة "إكس" في اليوم العالمي للعمل الإنساني، التحية لموظفي الوكالة "في الخطوط الأمامية بغزة".

وأكد أنهم دفعوا ثمنًا باهظًا حيث قُتل منذ اندلاع الحرب ما يقارب 360 موظفًا، العديد منهم أثناء تأدية واجبهم، وأُصيب المئات بجروح، وتم اعتقال أو احتجاز ما يقارب 50 موظفًا، وتعرض بعضهم للتعذيب قبل الإفراج عنهم، وفق تعبيره.

وشدد المفوض العام لوكالة الأونروا، على أن طواقم الوكالة "لم تستسلم رغم الجحيم الذي تعيشه يوميًا".