قوات الاحتلال تهدم منزلًا في بيت سيرا غرب رام الله

08:13 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

وكالات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلًا في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

قالت مصادر أمنية، إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت القرية وشرعت بهدم منزل المواطن "عبد الرزاق محمد مصطفى الحاج"، وسط انتشار مكثف في محيط المنطقة.

ويتواصل الاحتلال في تنفيذ سياسة هدم المنازل والمنشآت بالضفة الغربية، في إطار محاولاته التضييق على المواطنين وتهجيرهم قسرًا، وفقا لـ"وفا".

قوات الاحتلال غرب رام الله رام الله بيت سيرا
