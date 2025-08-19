إعلان

الرئيس الأوكراني: مستعد للقاء بوتين دون شروط مسبقة

07:44 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

فولوديمير زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون شروط مسبقة.

وذكر زيلينسكي، بعد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين، أن مطالبة موسكو السابقة بوقف إطلاق النار لم تفض إلا إلى شروط جديدة.

وأوضح: "إننا مستعدون لأي نوع من الصيغ"، محددا أن هذا يجب أن يكون على مستوى القادة.

وأضاف أنه مهما يحدث يجب أن يلتقي ببوتين ويبدأ في العمل عند تلك النقطة على كيفية إنهاء الصراع، مشددا على أن الشروط المسبقة للمحادثات من قبل كييف ستقابل بـ100 مطلب من روسيا.

وذكر زيلينسكي، في وقت سابق، أنه ناقش مع ترامب نقاطا شديدة الحساسية وشدد على أن الأمن في أوكرانيا يعتمد على الولايات المتحدة وكذلك أوروبا، وفقا لسكاي نيوز.

فولوديمير زيلينسكي لقاء بوتين الرئيس الأوكراني روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
