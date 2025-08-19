وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أعقاب مشاركته في اجتماع استضافه نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون آخرون، إلى تشديد العقوبات على روسيا في حال فشلت مفاوضات السلام المرتقبة بينها وبين أوكرانيا.

قال ماكرون، إنه إذا تم رفض هذه العملية، فنحن أيضا جميعا متّفقون على أنّه سيتعيّن تشديد العقوبات، وفي أيّ حال، اتّخاذ موقف يفرض المزيد من الضغط على الجانب الروسي.

أكد الرئيس الفرنسي أن إمكانية تنازل كييف عن أراض لموسكو هي مسألة لم يتم بحثها في الاجتماع، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "لم نتحدث عن هذا الموضوع على الإطلاق اليوم وهذا لسببين: أولا، إنّ الأولوية هي للضمانات الأمنية، وثانيا، قلنا إن هذا ما يجب أن يناقَش على المستويين الثنائي والثلاثي+" أي في القمة المرتقبة بين الرئيسين الأوكراني والروسي أولا، ومن ثم في قمة ثلاثية ستجمعهما مع الرئيس الأمريكي.

أشار ماكرون إلى أن إحدى الضمانات الأمنية التي ينبغي تقديمها لأوكرانيا في إطار أيّ اتفاق سلام بينها وبين روسيا هو أن يكون جيشها "قويا" بما يكفي لردع أيّ عملية عسكرية روسية جديدة.

وأوضح: "لقد تمكنتُ عصر اليوم من استعراض محتوى هذه الضمانات الأمنية التي تتمثّل في جيش أوكراني قوي، يمكنه التصدّي لأيّ محاولة هجوم وردعها، وبالتالي لا قيود على العديد أو القدرات أو التسليح".

قال: "نسعى إلى تحقيق سلام مستدام بين روسيا وأوكرانيا.. وإذا لم يتم إنهاء الصراع فيسكون أمن أوروبا على المحك".