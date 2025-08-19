زيلينسكي: أوكرانيا لا تشترط وقف إطلاق النار لعقد لقاء ثنائي مع روسيا



وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، عقب محادثاته في واشنطن، أن أوكرانيا لا تطالب بوقف إطلاق النار كشرط مسبق لعقد أي لقاء ثنائي مع روسيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي أمام البيت الأبيض: "إذا طرحنا مطلب وقف إطلاق النار كشرط لعقد لقاء ثنائي، فسيتهمنا الروس بإفشال المفاوضات. نحن مستعدون للقاء من دون أي شروط مسبقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ختام الاجتماعات التي عقدها مساء الاثنين مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين في البيت الأبيض، أنه اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و"شرع بالترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين بوتين وزيلينسكي".

وأضاف ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "بعد انعقاد هذا اللقاء، سنمضي إلى اجتماع ثلاثي يضم الرئيسين وبحضور شخصي لي".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، "سيتولون تنسيق الجهود مع روسيا وأوكرانيا".