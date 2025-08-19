إعلان

العامل المصري بـ ليبيا: مالك الأسد صديقي منذ قرابة الـ20 عاما.. وما حدث دعابة وشو

03:09 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

أسد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القاهر- (مصراوي)

كشف عامل مصري في ليبيا يدعى "علاء"، تفاصيل المقطع الصادم الذي يوثق قيام صاحب مزرعة في ليبيا بإطلاق أسد باتجاهه.

نفى العامل المصري تعرضه لأي أذى، مشيرا إلى وجود علاقة صداقة ومعرفة تجمعه بمالك الأسد منذ قرابة 20 عاما، إذ أن الفيديو بداعي الدعابة والعرض "الشو".

وأوضح أنه يعمل في العاصمة طرابلس منذ عام 2008، مضيفا: "الليبيون حبايبنا وأحسن ناس"، وفقا لروسيا اليوم.

كان مقطع الفيديو المتداول قد أثار موجة غضب عارمة، حيث أظهر العامل المصري في حالة ذعر واضح وهو يقف مرتعدا بينما يدور الأسد حوله دون أن يهاجمه، فيما تسمع ضحكات الشخص الذي قام بتصوير الحادثة، مما يدل على نية السخرية من الموقف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسد يهاجم مصري إطلاق أسد على مصر في ليبيا ليبيا العامل المصري في ليبيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان