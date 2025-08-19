

القاهر- (مصراوي)

كشف عامل مصري في ليبيا يدعى "علاء"، تفاصيل المقطع الصادم الذي يوثق قيام صاحب مزرعة في ليبيا بإطلاق أسد باتجاهه.

نفى العامل المصري تعرضه لأي أذى، مشيرا إلى وجود علاقة صداقة ومعرفة تجمعه بمالك الأسد منذ قرابة 20 عاما، إذ أن الفيديو بداعي الدعابة والعرض "الشو".

وأوضح أنه يعمل في العاصمة طرابلس منذ عام 2008، مضيفا: "الليبيون حبايبنا وأحسن ناس"، وفقا لروسيا اليوم.

كان مقطع الفيديو المتداول قد أثار موجة غضب عارمة، حيث أظهر العامل المصري في حالة ذعر واضح وهو يقف مرتعدا بينما يدور الأسد حوله دون أن يهاجمه، فيما تسمع ضحكات الشخص الذي قام بتصوير الحادثة، مما يدل على نية السخرية من الموقف.