أول تعليق من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تواجه "ضغطا هائلا" في الوقت الحالي، مضيفا أنه يتابع الأنباء عن المفاوضات عن كثب.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح الذي قدمه الوسطاء في مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب ما أوضح مصدر في الحركة في تصريحات صحفية، فإن المقترح ينص على وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً، يعيد خلاله الجيش الإسرائيلي تموضع قواته بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما يتضمن الاتفاق تبادل أسرى فلسطينيين مقابل نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال فترة الهدنة، على أن يشكل هذا المسار بداية لمفاوضات أوسع للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.

وأكد المصدر أن هذه الصيغة تمثل أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان غزة من التصعيد الذي أقرت به الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الخطوة تمهد الطريق نحو حل شامل للأزمة.