السودان: البرهان يصدر قرارات بتشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة

(د ب أ)

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، قرارات تم بموجبها تشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة.

وتضمنت القرارات تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن، رئيسا لهيئة الأركان، بحسب ما نشرته وكالة أنباء السودان (سونا).

وأشارت إلى تعيين الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل، نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد، والفريق مهندس دكتور ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي، نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب، والفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر درجام، نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة.

كما تضمنت القرارات تعيين الفريق الركن محمد علي أحمد صبير، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، والفريق الركن مالك الطيب خوجلي النيل، نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات.

كما تمت الترقيات والتعيينات التالية: الفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد، مفتشا عاما للقوات المسلحة، والفريق طيار ركن علي عجبنا جمودة محمد، قائداً للقوات الجوية، الفريق طبيب زكريا إبراهيم محمد أحمد، مديراً للإدارة العامة للخدمات الطبية، واللواء مهندس ركن عمر سر الختم حسن نصر، قائداً لقوات الدفاع الجوي.

وأصدر البرهان قرارات بالترقيات والإحالات التالية، ترقية الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش، وترقية الفريق الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش، وترقية الفريق طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، حربا تسببت في سقوط قرابة 24 ألف قتيل، ونزوح أكثر من 14 مليون شخص - نحو 30٪ من السكان - داخليا وخارجيا وانتشار المجاعة ،بحسب الأمم المتحدة.