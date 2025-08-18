معرض تركى لفساتين الزفاف في القاهرة.. والعائد لأهالي غزة

القاهرة- مصراوي

يفتح قصر عابدين التاريخي بوسط القاهرة غدا الاثنين أبوابه لاستضافة فعالية ثقافية وخيرية مميزة تنظمها السفارة التركية بالتعاون مع معهد إزمير للتنمية التابع لوزارة التربية الوطنية التركية.

وسيقدم المعرض باقة من فساتين الزفاف التقليدية القادمة من مختلف مناطق الأناضول، تعرضها عارضات إلى جانب فقرات حية تعكس طقوس الزفاف التركي، ما يمنح الجمهور المصري فرصة للتعرف عن قرب على ملامح التراث التركي الأصيل.

وتقام الفعالية برعاية نجلاء عبد السلام، قرينة وزير الخارجية المصري، وآيشن بالشيك أوزين، قرينة السفير التركي بالقاهرة، على أن يخصص عائد التذاكر كاملا لصالح الهلال الأحمر المصري لدعم سكان قطاع غزة.

وكانت القاهرة شهدت في مايو الماضي نسخة مصغرة من هذا المعرض حملت شعار "لدينا حفل زفاف"، وحظيت بإقبال واسع، الأمر الذي دفع لتنظيم النسخة الأكبر داخل قصر عابدين، أحد أهم معالم القاهرة الذي شيده الخديوي إسماعيل ويُقارن في فخامته بقصر دولماباهشة في إسطنبول.

ولا يقتصر المعرض على إبراز جماليات الأزياء التقليدية التركية، بل يأتي أيضا كرسالة تضامن إنساني وتجسيد لعمق الروابط الثقافية بين مصر وتركيا.