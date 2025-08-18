إعلان

إسرائيل تغلق القنصلية الفرنسية في القدس

01:01 م الإثنين 18 أغسطس 2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

background

وكالات

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس عقب عزم باريس الاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن القنصلية الفرنسية بالقدس تتصرف بتحدٍ، وأن فرنسا تقود الخط المناوئ لإسرائيل، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأمس الأحد، أوصى ساعر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإغلاق قنصلية فرنسا في القدس ردًا على اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت حدة التوتر بين إسرائيل وفرنسا، خاصةً بعدما أعلنت باريس عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة خلال اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

كما طالبت فرنسا أكثر من مرة إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المُجوع، والوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

