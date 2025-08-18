وكالات

قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس جوزيف عون أكد للمبعوث الأمريكي توم باراك ضرورة التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة.

وأضافت الرئاسة اللبنانية، أن عون أبلغ باراك بضرورة تسريع الخطوات لبدء الإعمار في المناطق التي استهدفتها إسرائيل.

ومن جانبه، قال المبعوث الأمريكي توم باراك، إن الحكومة اللبنانية بدأت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، والآن دور إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربها مع الحزب.

وأضاف باراك، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الاثنين في بيروت، "كل ما نريده هو منفعة لبنان ووقف سوء الفهم من جانب إسرائيل".

وأردف باراك، قائلًا إن التقدم الذي نعنيه في لبنان يعني حياة أفضل لشعبها والدول المجاورة، مشيرًا إلى الحاجة لخطة اقتصادية للازدهار والتعافي وإعادة الإعمار للجميع وليس فقط في جنوب لبنان.