يديعوت أحرونوت عن مصادر: نتنياهو ضد إجراء انتخابات مبكرة

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصادر، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد إجراء انتخابات مبكرة، لكن الاجتماعات بشأنها زادت بعد انسحاب اليهود المتشددين (الحريديم) من الحكومة.

وقالت المصادر، إن نتنياهو يدرك أن مساعيه للحفاظ على الائتلاف بعد عودة الكنيست من العطلة قد تذهب سُدى.

وأضافت المصادر للصحيفة الإسرائيلية، أن اجتماعات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مؤخرًا تهدف إلى تعزيز كتلته.