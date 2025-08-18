إعلان

يديعوت أحرونوت عن مصادر: نتنياهو ضد إجراء انتخابات مبكرة

12:44 م الإثنين 18 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصادر، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد إجراء انتخابات مبكرة، لكن الاجتماعات بشأنها زادت بعد انسحاب اليهود المتشددين (الحريديم) من الحكومة.

وقالت المصادر، إن نتنياهو يدرك أن مساعيه للحفاظ على الائتلاف بعد عودة الكنيست من العطلة قد تذهب سُدى.

وأضافت المصادر للصحيفة الإسرائيلية، أن اجتماعات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مؤخرًا تهدف إلى تعزيز كتلته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو انتخابات مبكرة رئيس الوزراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أنت أعظم إنجازاتي".. آخر ما كتبته لاعبة الجودو دينا علاء لزوجها قبل مقتلها- فيديو وصور
طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا