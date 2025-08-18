إعلام عبري: عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة

وكالات

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي نقلًا عن مصادر عسكرية مطلعة، بأن نحو 80 ألف جندي إسرائيلي سيشاركون في محاصرة مدينة غزة.

وقالت المصادر العسكرية، إن عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة وستشكل خطرًا كبيرًا على الجيش الإسرائيلي.

وأضافت المصادر: "نخشى أن يصبح الجيش مسؤولًا عن توزيع المساعدات حال احتلال مدينة غزة".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، قال موقع "والا"، إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس سينظر الثلاثاء، في خطة تتضمن مشاركة نحو 80 ألف جندي من ألوية قتالية برية لتطويق مدينة غزة واحتلالها.