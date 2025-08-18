إعلان

إعلام عبري: عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة

12:30 م الإثنين 18 أغسطس 2025

مدينة غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي نقلًا عن مصادر عسكرية مطلعة، بأن نحو 80 ألف جندي إسرائيلي سيشاركون في محاصرة مدينة غزة.

وقالت المصادر العسكرية، إن عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة وستشكل خطرًا كبيرًا على الجيش الإسرائيلي.

وأضافت المصادر: "نخشى أن يصبح الجيش مسؤولًا عن توزيع المساعدات حال احتلال مدينة غزة".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، قال موقع "والا"، إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس سينظر الثلاثاء، في خطة تتضمن مشاركة نحو 80 ألف جندي من ألوية قتالية برية لتطويق مدينة غزة واحتلالها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة غزة إعلام عبري الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أنت أعظم إنجازاتي".. آخر ما كتبته لاعبة الجودو دينا علاء لزوجها قبل مقتلها- فيديو وصور
طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا