وزير الخارجية من أمام معبر رفح: غزة تحتاج 700 إلى 900 شاحنة مساعدات يوميًا

12:03 م الإثنين 18 أغسطس 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

وكالات

استعرض وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير.

وأوضح وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من أمام معبر رفح، أن مصر أسهمت بنحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، مشيراً إلى وجود أكثر من 5000 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من معبر رفح، في حين يحتاج القطاع من 700 إلى 900 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات المدنيين.

وأكد عبد العاطي، أن مصر تبعث برسالة تضامن صادقة مع الشعب الفلسطيني، مشدداً على استمرار القاهرة في جهودها للمفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

