الرئيس الأوكراني يصل إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لدى وصوله إلى واشنطن، إنه يأمل في أن القوة المشتركة التي تتمتع بها أوكرانيا مع نظرائها الأميركيين والأوروبيين ستجبر روسيا على السلام.

كتب على تطبيق تليجرام بعد وصوله إلى واشنطن: "أنا ممتن لرئيس الولايات المتحدة على الدعوة، نحن جميعا نريد على حد سواء إنهاء هذه الحرب بسرعة وبشكل موثوق".

وأضاف: "آمل أن قوتنا المشتركة مع أميركا ومع أصدقائنا الأوروبيين ستجبر روسيا على السلام الحقيقي"، وفقا للغد.

في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادر على إنهاء الحرب مع روسيا على الفور، لكنه استبعد استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.