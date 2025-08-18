بأكثر من 5 درجات ريختر.. زلزال يضرب الجزائر وتونس

وكالات

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، مساء الأحد، بوقوع هزة أرضية بقوة 5.1 درجة في منطقة الشبيكة بولاية توزر جنوب غربي تونس.

كذلك، أعلن مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر، تسجيل هزة أرضية ارتدادية بلغت شدتها 4.7 درجة في ولاية تبسة، الواقعة في أقصى شرق البلاد بالقرب من الحدود التونسية.

وأشار تلفزيون "النهار" الجزائري، إلى أن قوة الزلزال في الجزائر بلغت 5.8 درجة، موضحا أن مركز الهزة كان على بعد 10 كيلومترات جنوب شرقي مدينة نفرين بولاية تبسة.

ووفقا للتقارير، لم تقع أضرار أو تداعيات جراء الزلزال في كلا البلدين.