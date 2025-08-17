إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي يجري زيارة ميدانية إلى غزة- فيديو

09:59 م الأحد 17 أغسطس 2025

إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

وكالات

أعلن إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإطلاق مرحلة جديدة من عملية "عربات جدعون"، تركز على تكثيف العمليات ضد حركة "حماس" في مدينة غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تطبيق "تليجرام" أن زامير أجرى اليوم الأحد زيارة ميدانية في القطاع، برفقة قائد المنطقة الجنوبية اللواء ينيف عاشور، رئيس شعبة العمليات اللواء إيتسيك كوهين، قائد الفرقة 36 العميد موران عومر، وعدد من قادة الألوية ومسؤولين آخرين.

وخلال الزيارة، ناقش زامير مع قادة الكتائب والألوية في الميدان الخطوات المقبلة، معربًا عن تقديره لجهودهم في القطاع خلال هذه الفترة، مؤكدا أن عملية "عربات جدعون" حققت نجاحات كبيرة.

وأوضح زامير، أن حماس لم تعد تملك القوة التي كانت عليها قبل العملية، حيث تكبدت خسائر فادحة، مشيرا إلى أن إعادة الأسرى أحياء أم أمواتًا، تمثل واجبا أخلاقيا على لجيش الاحتلال.

وأضاف زامير: "مثلما فعلنا في عملياتنا الأخيرة في إيران، اليمن، لبنان، يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وقطاع غزة، سنواصل تغيير المشهد الأمني، سنحافظ على الزخم الذي بنيناه في (عربات جدعون)، مع التركيز على مدينة غزة، وسنستمر في الهجوم حتى القضاء على حماس، مع بقاء هدف إعادة الأسرى نصب أعيننا".

وأكد زامير، أن الجيش سيعتمد استراتيجية مدروسة ومتوازنة، مستفيدا من كامل قدراته البرية والبحرية والجوية لتوجيه ضربات قاسية لحماس، مشددا على أن المعركة الحالية ليست حدثا منفصلا، بل جزء من خطة طويلة الأمد تستهدف محور المقاومة، وعلى رأسه إيران

وختم رئيس الأركان الإسرائيلي حديثه موجها كلامه للجنود: "لقد قاتلتم ببسالة لما يقرب من عامين، وحققتم إنجازات كبيرة أسهمت في حماية سكان الغلاف وجميع مواطني إسرائيل. أنا فخور بكم وبتفانيكم".

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عربات جدعون حماس إيران إسرائيل
