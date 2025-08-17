نتنياهو: نفذت وعدي بعدم إقامة دولة فلسطينية رغم الضغوط

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "نفذ وعده" بعدم إقامة دولة فلسطينية رغم الضغوط الداخلية والخارجية وبعضها من رؤساء أميركيين.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لمستوطنة "عوفرا" شمالي الضفة الغربية: "سوف نعمق سيطرتنا على أرض إسرائيل".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه جيش الاحتلال لاحتلال كامل قطاع غزة، تنفيذًا لقرار نتنياهو، وهو القرار الذي قوبل بموجة من الاحتجاجات والغضب في الداخل الإسرائيلي والمظاهرات التي اجتاحت البلاد احتجاجا على قرار احتلال كامل غزة، خوفًا على حياة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين، صباح الأحد، في مظاهرات حاشدة بوسط تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى من غزة، والذين يقدر عددهم بـ50 أسيرًا منهم 20 على قيد الحياة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية.