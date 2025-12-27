إعلان

البث العبرية: نتنياهو يسافر الليلة للقاء ترامب لبحث التهديد الصاروخي الإيراني

كتب : محمود الطوخي

08:32 م 27/12/2025

ترامب ونتنياهو

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيسافر الليلة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لبحث تجدد التهديد الصاروخي الإيراني ونزع سلاح حزب الله وحماس والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن نتنياهو سيطلب من ترامب عدم الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق في غزة إلا بعد عودة جثمان الأسير الأخيرة ران غفيلي.

وفي الأسبوع الماضي، نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن نتنياهو يخطط لإطلاع الرئيس ترامب على خيارات لهجمات جديدة في إيران.

وأوضحت المصادر، أن خطط نتنياهو لضرب إيران تأتي في ظل مخاوف تل أبيب من قيام طهران بإعادة تشغيل منشآت تصنيع الباليستية والمواقع النووية.

