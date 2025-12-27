زلزال بقوة 7 درجات يضرب تايوان

وكالات

الت إدارة الأرصاد الجوية في تايوان إن زلزالاً بقوة 7.0 درجات ضرب منطقة تبعد حوالي 32 كيلومتراً (20 ميلاً) قبالة مدينة ييلان الساحلية الشمالية الشرقية يوم السبت، دون ورود تقارير فورية عن أضرار جسيمة.

وقالت الإدارة إن الزلزال الذي بلغ عمقه 73 كيلومتراً (45 ميلاً) شعر به سكان تايوان بأكملها وهز المباني في العاصمة تايبيه، وصنفته ضمن الفئة الرابعة من حيث الشدة مما يعني أنه قد يكون هناك أضرار طفيفة.

أعلنت حكومة مدينة تايبيه أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جسيمة في أعقاب الحادث مباشرة، مع وجود بعض الحالات المعزولة للأضرار بما في ذلك تسرب الغاز والمياه وأضرار طفيفة في المباني.

وقالت شركة تايوان للطاقة إن أكثر من 3000 منزل في ييلان انقطعت عنها الكهرباء لفترة وجيزة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه ينبغي على السكان توخي الحذر من الهزات الارتدادية التي تتراوح قوتها بين 5.5 و 6.0 درجات خلال اليوم المقبل، كما أشارت إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال ستكون محدودة نظراً لعمقه النسبي ووقوعه في منطقة بحرية.

قال رئيس تايوان لاي تشينغ تي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات تسيطر على الوضع، كما حث السكان على توخي الحذر من الهزات الارتدادية.

لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال ضرب جنوب تايوان عام 2016، بينما تسبب زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في مقتل أكثر من 2000 شخص عام 1999.